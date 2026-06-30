Причиной «неприязни», из-за которой убили студента из Омска, могла стать традиционная сексуальная ориентация

Напомним, что мать пропавшего студента обратилась в полицию 21 июня, а спустя почти неделю его тело с ножевыми ранениями нашли на пустыре, после чего были задержаны семеро молодых людей 22−24 лет, включая двух девушек, которые специально приехали в Омск из Петербурга и Екатеринбурга, познакомились в интернете, сняли квартиру, купили скотч, мешки и перчатки, продумывали алиби, связали жертву, нанесли множественные удары ножом и спрятали тело в яме; четверо арестованы на два месяца, остальным меру пресечения изберут позже. На допросах шестеро фигурантов заявляют, что мотивом преступления стала личная неприязнь.