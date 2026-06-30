Каждая минута на счету: Еле живого медвежонка с гниющими лапами везут из Сочи в Подмосковье на лечение

Медвежонка обезболили и погрузили в специальный бокс. Сейчас его везут на автобусе в подмосковный приют. Всю дорогу за косолапым следят медики: ставят капельницы, отпаивают водой и пытаются накормить ослабевшее животное. Главная задача сейчас — доставить пациента до места, где ему окажут полноценную помощь.