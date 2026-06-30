Жительница Красноярского края заявила, что пропавших Усольцевых нет в тайге

Пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых нет в тайге. Своим мнением по поводу громкого исчезновения поделилась жительница находящегося рядом с местом пропажи семьи поселка Кутурчина Наталья.
По ее словам, если бы семья на самом деле пропала в тайге, на это указывал бы целый ряд признаков. Например, на их тела слетелись бы птицы.
— Если бы они пропали, было бы воронье. У нас, если дикую козу кто убьет, птицы сразу летать начинают над этим местом. И каркают, и каркают оглушительно. Иногда их не видно, если далеко, но слышно всегда. И мы по крикам всегда узнаем, что где-то раненая коза сдохла. Но тогда ворон не было, — сказала Наталья.
Кроме того, она считает маловероятной версию о несчастном случае или нападении медведя, поскольку в этих случаях спасателям также удалось найти хоть какие-то зацепки. Наталья считает, что семья покинула лес на другой машине и скрылась.
— Мне кажется, все-таки у них какая-то машина вторая все равно была. Вывезли их, а все это попросту инсценировали, — приводит ее слова Aif.ru.
Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых — Сергей и Ирина вместе со своей дочерью Ариной — с собакой породы корги отправилась в поездку 27 сентября 2025 года на личном автомобиле Skoda. Первым пунктом их остановки стал поселок Мина. Специалисты, занимавшиеся расследованием исчезновения семьи, пошагово установили их дальнейший маршрут.
К обследованию местности привлекли свыше 1,5 тысячи человек. В ходе первичного осмотра транспортного средства семьи следователи не обнаружили туристического снаряжения. «Вечерняя Москва» рассказала, как шли поиски семьи Усольцевых и какие версии их исчезновения есть у следствия.