Жительница Красноярского края заявила, что пропавших Усольцевых нет в тайге

— Если бы они пропали, было бы воронье. У нас, если дикую козу кто убьет, птицы сразу летать начинают над этим местом. И каркают, и каркают оглушительно. Иногда их не видно, если далеко, но слышно всегда. И мы по крикам всегда узнаем, что где-то раненая коза сдохла. Но тогда ворон не было, — сказала Наталья.