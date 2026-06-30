37 школьников пропали в Нигерии из-за действий боевиков

Боевики группировок «Боко Харам» напали на среднюю школу в городе Ласса на северо-востоке Нигерии. В результате нападения 37 детей пропали без вести, сообщает AFP со ссылкой на представителя властей.
Инцидент произошел 29 июня. Вооруженные люди ворвались в здание Government Day Secondary School во время проведения Национальных экзаменационных советов, открыли стрельбу и похитили учащихся. Местное издание Premium Times Nigeria называет цифру в 36 пропавших.
По данным полиции штата Борно, нападавшие проникли в город под видом торговцев, воспользовавшись рыночным днем, чтобы скрыть оружие. Очевидцы также сообщают, что боевики были одеты в форму, похожую на военную и лесную охрану. Трое человек погибли, в том числе учитель и сотрудник службы безопасности, еще один преподаватель ранен.
По уточненным данным, в плену остаются 36 учеников и один сотрудник школы. Среди похищенных учащихся — 25 девушек и 11 юношей. Восемь человек, включая заместителя директора, были освобождены. В спасательной операции участвовали военнослужащие, авиация и сотрудники разведки. Власти устанавливают точное число жертв, поиски продолжаются в близлежащих населенных пунктах и лесах.
По данным военных, в ходе преследования боевиков в районе Даггу завязался бой, в результате которого один солдат и один член Гражданской совместной оперативной группы погибли. Семеро мотоциклов, использовавшихся нападавшими, были изъяты. По состоянию на 30 июня силы безопасности, преследовавшие боевиков, еще не вернулись в город.
Нападение на школу в Ласса произошло спустя менее месяца после похищения более 40 учеников в соседней деревне Мусса. Ранее, в мае, боевики также похитили десятки детей из трех школ в штате Ойо на юго-западе страны.
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