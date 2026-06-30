37 школьников пропали в Нигерии из-за действий боевиков

По данным полиции штата Борно, нападавшие проникли в город под видом торговцев, воспользовавшись рыночным днем, чтобы скрыть оружие. Очевидцы также сообщают, что боевики были одеты в форму, похожую на военную и лесную охрану. Трое человек погибли, в том числе учитель и сотрудник службы безопасности, еще один преподаватель ранен.