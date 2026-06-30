На большей части Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Предупреждения действуют в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях, а также в частях Житомирской, Киевской и Хмельницкой областей.
При этом в красной зоне не находятся Киев, Волынская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
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