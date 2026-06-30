В двух регионах Украины произошли взрывы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в Николаевской и Харьковской областях, сообщило издание «Общественное. Новости».
В Николаевской области взрывы раздаются в Снигиревской общине. В Харьковской области взрыв произошел в городе Изюме.
Речь идет о Николаевской и Харьковской областях.
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в Николаевской и Харьковской областях, сообщило издание «Общественное. Новости».
В Николаевской области взрывы раздаются в Снигиревской общине. В Харьковской области взрыв произошел в городе Изюме.