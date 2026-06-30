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В двух регионах Украины произошли взрывы

Речь идет о Николаевской и Харьковской областях.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в Николаевской и Харьковской областях, сообщило издание «Общественное. Новости».

В Николаевской области взрывы раздаются в Снигиревской общине. В Харьковской области взрыв произошел в городе Изюме.