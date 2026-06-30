Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 1943 человек

Стихийное бедствие стало одним из самых смертоносных в новейшей истории страны. Подземные толчки магнитудой 7,5 полностью или частично разрушили сотни зданий, оставив тысячи людей без крова. Наибольшие разрушения зафиксированы в городах Морон и Сан-Фелипе, а также в прилегающих населённых пунктах.
Спасательные службы продолжают разбирать завалы, однако спустя почти неделю после трагедии шансы найти выживших минимальны. Медики оказывают помощь пострадавшим, а власти оценивают масштаб ущерба, который, по предварительным прогнозам, может составить до 20% ВВП страны.
Как сообщал Life.ru, стихия затронула более 2,5 тысячи строений и объектов инфраструктуры — 774 здания получили повреждения, 189 из них были полностью уничтожены. Власти Венесуэлы уже попросили международную помощь. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. ООН направила в регион гуманитарные грузы и спасательные бригады.
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