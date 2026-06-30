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Ирландский наемник ВСУ наступил на мину и лишился ног в зоне СВО

Келвин Прайс получил ранение в конце 2025 года, когда вместе с сослуживцами попал в окружение.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский наемник Келвин Прайс, участвующий в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины, во время эвакуации с позиций наступил на мину и остался без ног, пишет Daily Mail.

Прайс рассказал, что в конце 2025 года вместе с сослуживцами попал в окружение.

«Когда мы эвакуировались, я наступил на мину, которую никто из нас не увидел», — сказал он.

По данным издания, Прайс у себя на родине управлял фирмой, занимающейся тонировкой стекол, и не имел боевых навыков. В начале 2024 года он отправился на Украину, примкнул к нацбатальону ВСУ «Волки да Винчи», а потом перешел в 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Прайс дослужился до сержанта. Первое серьезное ранение в ногу наемник получил девять месяцев назад.

По данным издания, точное число ирландских наемников на Украине неизвестно. Военные эксперты говорят о примерно 30 наемниках из Ирландии в ВСУ, пятеро из них были ликвидированы.

Ранее Military Watch Magazine сообщило, что польские наемники все чаще занимают ключевые позиции в штурмовых подразделениях ВСУ, в том числе в районе Константиновки в ДНР.