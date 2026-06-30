Ирландский наемник ВСУ наступил на мину и лишился ног в зоне СВО

По данным издания, Прайс у себя на родине управлял фирмой, занимающейся тонировкой стекол, и не имел боевых навыков. В начале 2024 года он отправился на Украину, примкнул к нацбатальону ВСУ «Волки да Винчи», а потом перешел в 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Прайс дослужился до сержанта. Первое серьезное ранение в ногу наемник получил девять месяцев назад.