В Венесуэле после землетрясения спасли более 6 тыс. человек

КАРАКАС, 30 июня. /ТАСС/. После разрушительного землетрясения 24 июня в Венесуэле удалось спасти более 6 тыс. человек и оказать помощь десяткам тысяч семей. Об этом в эфире телеканала Venezolana de Television сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики Хорхе Родригес.
«Был спасен 6 461 человек, а помощь оказана 80 870 семьям», — заявил Родригес. Он отметил, что 28 380 пострадавших от землетрясения получают медицинскую помощь в больницах и полевых лагерях. Спикер парламента сообщил, что в ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие более 26 тыс. военнослужащих и 15 467 волонтеров, а также 3 660 спасателей зарубежных стран.
Согласно последним официальным данным, в Венесуэле после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли 1 943 человека, ранения получили 10 571 человек.