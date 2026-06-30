Самолет польской авиакомпании совершил срочную посадку в аэропорту в Болгарии

СОФИЯ, 30 июня. /ТАСС/. Самолет, выполняющий полет по маршруту Варшава — Тель-Авив (LOT 155), совершил срочную посадку в Бургасе в Болгарии из-за технической неисправности. Как сообщила пресс-служба болгарского министерства транспорта и сообщений, проблемы возникли из-за неисправности транспондера, который неоднократно подавал фальшивый сигнал 7500 о незаконном вмешательстве или захвате самолета.
Отмечается, что в связи с инцидентом был созван кризисный штаб и объявлена аварийная готовность. В воздушном пространстве Болгарии самолет сопровождали истребители ВВС страны. В 17:15 мск самолет совершил успешную посадку в аэропорту Бургаса, пострадавших среди пассажиров и экипажа самолета нет.
В настоящее время рейс готовится к вылету из Бургаса в конечную точку запланированного маршрута.