Унесенная смерчем в Свердловской области собака вернулась домой

Житель Свердловской области Юрий рассказал, что в Кушве смерчем унесло его собаку Багиру, однако она нашла дорогу домой, пишет «360».
Мужчина рассказал, что ураган унес конуру вместе с находившимся внутри питомцем, однако он выжил и пришел к хозяину.
«Мы ее искали-искали в окрестностях Найти не могли. Думали, где-то под завалами, значит», — рассказал Юрий.
Он рассказал, что в результате случившегося Багира получила сильный стресс, однако у нее не обнаружено серьезных травм.
Напомним, смерч обрушился на Кушву вечером 22 июня. В результате стихии почти 100 домов получили повреждения, пострадали 16 человек. Глава Свердловской области Денис Паслер пообещал, что жители получат компенсации за нанесенный ущерб.