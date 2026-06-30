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Унесенная смерчем в Свердловской области собака вернулась домой

Хозяин рассказал о возвращении Багиры после стихии в Кушве.

Источник: Аргументы и факты

Житель Свердловской области Юрий рассказал, что в Кушве смерчем унесло его собаку Багиру, однако она нашла дорогу домой, пишет «360».

Мужчина рассказал, что ураган унес конуру вместе с находившимся внутри питомцем, однако он выжил и пришел к хозяину.

«Мы ее искали-искали в окрестностях Найти не могли. Думали, где-то под завалами, значит», — рассказал Юрий.

Он рассказал, что в результате случившегося Багира получила сильный стресс, однако у нее не обнаружено серьезных травм.

Напомним, смерч обрушился на Кушву вечером 22 июня. В результате стихии почти 100 домов получили повреждения, пострадали 16 человек. Глава Свердловской области Денис Паслер пообещал, что жители получат компенсации за нанесенный ущерб.