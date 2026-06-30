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Аллигатор убил отдыхавшую на реке женщину, оторвав ей руки

Аллигатор напал на отдыхающих, купавшихся на мелководье.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Флорида 31-летняя женщина стала жертвой нападения аллигатора, пишет Daily Mail в материале, который перевел aif.ru.

По информации СМИ, инцидент произошел в расположенном в двух десятках километров от города Орландо лесу Литтл-Биг-Экон, где женщина с ее бойфрендом и подругой купались на мелководье реки Эконлокхатчи.

Аллигатор напал на зашедшую в воду женщину. Ее руки оказались в пасти хищника. Бойфренд женщины позвонил в службу спасения. Сначала он сообщил оператору, что пытается освободить пострадавшую из челюстей аллигатора, а потом сказал, что хищник оторвал обе руки женщины и ушел.

На место происшествия был направлен вертолет, однако он не успел доставить пострадавшую в больницу. Она скончалась по дороге в медучреждение.

Правоохратели в ходе осмотра места инцидента обнаружили двух аллигаторов длиной около 4 метров.

Сообщается, что в течение недели аллигаторы трижды нападали на людей в центральной Флориде.

Ранее стало известно что в США 40-летний мужчина попытался скрыться от полиции во время проверки на состояние опьянения, прыгнул в болото и подвергся нападению аллигатора.

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