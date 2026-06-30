Аллигатор убил отдыхавшую на реке женщину, оторвав ей руки

Аллигатор напал на зашедшую в воду женщину. Ее руки оказались в пасти хищника. Бойфренд женщины позвонил в службу спасения. Сначала он сообщил оператору, что пытается освободить пострадавшую из челюстей аллигатора, а потом сказал, что хищник оторвал обе руки женщины и ушел.