Аллигатор убил отдыхавшую на реке женщину, оторвав ей руки

В американском штате Флорида 31-летняя женщина стала жертвой нападения аллигатора, пишет Daily Mail в материале, который перевел aif.ru.
По информации СМИ, инцидент произошел в расположенном в двух десятках километров от города Орландо лесу Литтл-Биг-Экон, где женщина с ее бойфрендом и подругой купались на мелководье реки Эконлокхатчи.
Аллигатор напал на зашедшую в воду женщину. Ее руки оказались в пасти хищника. Бойфренд женщины позвонил в службу спасения. Сначала он сообщил оператору, что пытается освободить пострадавшую из челюстей аллигатора, а потом сказал, что хищник оторвал обе руки женщины и ушел.
На место происшествия был направлен вертолет, однако он не успел доставить пострадавшую в больницу. Она скончалась по дороге в медучреждение.
Правоохратели в ходе осмотра места инцидента обнаружили двух аллигаторов длиной около 4 метров.
Сообщается, что в течение недели аллигаторы трижды нападали на людей в центральной Флориде.
Ранее стало известно что в США 40-летний мужчина попытался скрыться от полиции во время проверки на состояние опьянения, прыгнул в болото и подвергся нападению аллигатора.