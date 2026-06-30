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В Псковской области отменили беспилотную опасность

В регионе возможны ограничения интернета и мобильной связи.

ПСКОВ, 30 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен на территории Псковской области. Об этом сообщается в приложении МЧС.

«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112. Возможны ограничения интернета и мобильной связи», — отмечается в сообщении.

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