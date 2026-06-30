В Вологодской области отменили беспилотную опасность

ВОЛОГДА, 30 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен на территории Вологодской области. Об этом сообщила в «Максе» региональная служба РСЧС.
«Внимание! Отбой беспилотной опасности на территории Вологодской области», — говорится в сообщении.
Об этом сообщила региональная служба РСЧС.
ВОЛОГДА, 30 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен на территории Вологодской области. Об этом сообщила в «Максе» региональная служба РСЧС.
«Внимание! Отбой беспилотной опасности на территории Вологодской области», — говорится в сообщении.