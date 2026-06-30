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В Вологодской области отменили беспилотную опасность

Об этом сообщила региональная служба РСЧС.

ВОЛОГДА, 30 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен на территории Вологодской области. Об этом сообщила в «Максе» региональная служба РСЧС.

«Внимание! Отбой беспилотной опасности на территории Вологодской области», — говорится в сообщении.