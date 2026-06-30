Семеро детей в Пушкино съели клубнику с осколками стекла, двоих госпитализировали

Ранее Life.ru писал о шокирующем случае в Красногорске, где в частном детском саду двое детей во время тихого часа надругались над четырёхлетним мальчиком с аутизмом. По словам матери, девочка и мальчик действовали осознанно, а инцидент вскрылся только дома, когда бабушка обнаружила у ребёнка инородный предмет. Мальчику потребовалась медицинская помощь, а мать написала заявление в полицию и Следственный комитет. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.