Три сотрудника скорой помощи ранены из-за атаки БПЛА в Горловке

Три сотрудника скорой помощи ранены из-за атаки беспилотника в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи», — написал господин Приходько. Других подробностей атаки он не привел.
Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что пострадавшие сотрудники скорой помощи — женщины 2004 и 1980 годов рождения, а также мужчина 1982 года рождения. По его словам, БПЛА атаковал автомобиль скорой помощи.
Всего в течение дня в ДНР погибли два человека, еще девять пострадали, добавил господин Пушилин. В числе погибших — сотрудник пожарно-спасательной части МЧС.