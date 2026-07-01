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Лишившаяся ног при взрыве в Монако женщина была любовницей Ермолаева

Украинский блогер Анатолий Шарий сделал заявление о личности женщины, которая находилась рядом с бизнесменом Вадимом Ермолаевым во время взрыва в Монако. По его информации, это была не супруга олигарха, а его давняя любовница Анна Насобина.

Источник: Life.ru

«По моей информации, с Ермолаевым была его любовница, Анна Насобина. Она с ним давно, у них общий ребёнок 13 лет», — написал Шарий в своём телеграм-канале.

До этого официальная супруга Ермолаева Анна подтвердила украинскому изданию «Общественное», что во время взрыва находилась в другом месте и не пострадала. Она сообщила, что не готова рассказывать подробности инцидента и находится в состоянии сильного стресса.

Напомним, взрыв произошёл 29 июня вечером на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла в Монте-Карло. Неизвестный оставил рюкзак со взрывным устройством, начинённым поражающими элементами, и скрылся. В результате сработавшей бомбы пострадали три человека.

Сам Ермолаев, по данным СМИ, получил ожоги и осколочные ранения и был в сознании, когда его увозили на носилках. Состояние его спутницы оказалось значительно тяжелее — женщине практически оторвало нижние конечности, врачи в больнице Ниццы провели ампутацию.

Ранее Life.ru писал, что мэр французской коммуны Фрежюс Давид Рашлин предположил причастность киевского режима к покушению на украинского бизнесмена в Монако. Французский политик заявил, что целью нападения стал олигарх, который дистанцировался от Владимира Зеленского и руководства в Киеве.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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