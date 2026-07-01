Ядовитый иглобрюх захватывает Средиземное море: Власти начали платить за его отлов

Серебристый иглобрюх отличается высокой прожорливостью и практически не имеет естественных врагов в регионе. Он повреждает рыболовные сети, уничтожает местные виды рыб и моллюсков, а также угрожает промыслу. При этом употреблять его в пищу крайне опасно: содержащийся в организме тетродотоксин способен вызвать паралич дыхания и привести к смерти, а противоядия от него не существует.