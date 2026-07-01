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В Калининграде прохожие поймали выпавшего из окна двухлетнего мальчика

Двухлетнего ребенка спасли после падения из окна четвертого этажа.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде прохожие спасли двухлетнего ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о происшествии на улице Тургенева поступило от оператора системы «112». Очевидцы успели поймать мальчика до его падения на землю.

Ребенка доставили в Детскую областную больницу. По предварительной информации, видимых травм он не получил.

Ранее в Москве четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже, оперевшись на москитную сетку. В момент происшествия взрослых в комнате не было. Ребенка доставили в больницу.

Как писал KP.RU, в Люберцах двухлетний мальчик выпал из окна квартиры и оказался на козырьке дома. Прохожие помогли снять ребенка и передали его медикам. Возбуждено уголовное дело.

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