В Калининграде прохожие поймали выпавшего из окна двухлетнего мальчика

В Калининграде прохожие спасли двухлетнего ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, сообщение о происшествии на улице Тургенева поступило от оператора системы «112». Очевидцы успели поймать мальчика до его падения на землю.
Ребенка доставили в Детскую областную больницу. По предварительной информации, видимых травм он не получил.
Ранее в Москве четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже, оперевшись на москитную сетку. В момент происшествия взрослых в комнате не было. Ребенка доставили в больницу.
Как писал KP.RU, в Люберцах двухлетний мальчик выпал из окна квартиры и оказался на козырьке дома. Прохожие помогли снять ребенка и передали его медикам. Возбуждено уголовное дело.