СМИ: Дети в подмосковном Пушкине попали в больницу после ягод со стеклом

В подмосковном Пушкино двое детей госпитализированы из развлекательного центра после того, как их накормили ягодами со стеклом. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Telegram-канал Mash.
По неофициальным данным, пострадали две сестры в возрасте трех и 10 лет, их увезли в больницу. Еще пятеро детей от восьми до 14 лет, которые также ели ягоды, остаются под наблюдением врачей.
По предварительной информации, ягоды принесли с собой родители и попросили сотрудников выложить на стол. Одна из работниц разбила посуду, и осколки попали в тару с клубникой. Одна из мам заметила стекло, когда брала ягоду из общей тарелки.
Владелец центра сообщил, что врачи осмотрели детей и ничего не нашли. Официальных комментариев от медицинских и правоохранительных органов пока не поступало, говорится в сообщении.
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