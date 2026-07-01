Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Дети в подмосковном Пушкине попали в больницу после ягод со стеклом

В подмосковном Пушкино двое детей госпитализированы из развлекательного центра после того, как их накормили ягодами со стеклом. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

В подмосковном Пушкино двое детей госпитализированы из развлекательного центра после того, как их накормили ягодами со стеклом. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

По неофициальным данным, пострадали две сестры в возрасте трех и 10 лет, их увезли в больницу. Еще пятеро детей от восьми до 14 лет, которые также ели ягоды, остаются под наблюдением врачей.

По предварительной информации, ягоды принесли с собой родители и попросили сотрудников выложить на стол. Одна из работниц разбила посуду, и осколки попали в тару с клубникой. Одна из мам заметила стекло, когда брала ягоду из общей тарелки.

Владелец центра сообщил, что врачи осмотрели детей и ничего не нашли. Официальных комментариев от медицинских и правоохранительных органов пока не поступало, говорится в сообщении.

В декабре жительница Москвы обнаружила битое стекло в пельменях из сервиса доставки «Самокат».