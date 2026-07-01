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Пожар в одной из областей Казахстана выдал себя из космоса

30 июня на побережье озера Сасыкколь (Абайская область) загорелись сухая трава и камыш. Огонь распространился на площади почти в 30 гектаров, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает ktk.kz, по словам спасателей, пожар вычислили из космоса. Спутник зафиксировал термальную точку. На место тут же выехали экстренные службы.

Несмотря на оперативность, подобраться к очагу моментально не получилось: местность является болотистой. Спасатели и госслужбы делают всё, чтобы справиться со стихией.

Жилых домов и других построек здесь нет: это значит, что населению Урджарского района ничего не угрожает.

«Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горят сухая трава и камыш в труднодоступной болотистой местности на берегу озера Сасыкколь. В настоящее время ведутся работы по локализации и тушению пожара», — сказал Ернар Касенов, официальный представитель ДЧС области.