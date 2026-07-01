Пожар в одной из областей Казахстана выдал себя из космоса

«Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горят сухая трава и камыш в труднодоступной болотистой местности на берегу озера Сасыкколь. В настоящее время ведутся работы по локализации и тушению пожара», — сказал Ернар Касенов, официальный представитель ДЧС области.