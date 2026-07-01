Пожар в одной из областей Казахстана выдал себя из космоса

Как передает ktk.kz, по словам спасателей, пожар вычислили из космоса. Спутник зафиксировал термальную точку. На место тут же выехали экстренные службы.
Несмотря на оперативность, подобраться к очагу моментально не получилось: местность является болотистой. Спасатели и госслужбы делают всё, чтобы справиться со стихией.
Жилых домов и других построек здесь нет: это значит, что населению Урджарского района ничего не угрожает.
«Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горят сухая трава и камыш в труднодоступной болотистой местности на берегу озера Сасыкколь. В настоящее время ведутся работы по локализации и тушению пожара», — сказал Ернар Касенов, официальный представитель ДЧС области.