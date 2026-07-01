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МВД РФ завершило расследование дела против предполагаемого руководителя Hydra

Волк заявила, что ежемесячный оборот платформы Hydra превышал 1 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых руководителей интернет-площадки по торговле наркотиками Hydra. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Следственном департаменте МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых руководителей преступного сообщества наркоторговцев», — написала она в Max.

Волк уточнила, что в 2015 году подозреваемый участвовал в создании площадки Hydra. На базе даркнет-ресурса работали более 19 тысяч виртуальных магазинов, предлагавших запрещенные товары и услуги, включая наркотики. Ежемесячный оборот платформы превышал 1 млрд рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что крупную плантацию запрещенных растений нашли и ликвидировали в Ленобласти. В ходе рейда силовики изъяли 79 кустов. Также нашли три пакета с частями наркосодержащего растения. Их общий вес составил почти 5,5 килограмма.

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