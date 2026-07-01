МВД РФ завершило расследование дела против предполагаемого руководителя Hydra

Ранее KP.RU сообщал, что крупную плантацию запрещенных растений нашли и ликвидировали в Ленобласти. В ходе рейда силовики изъяли 79 кустов. Также нашли три пакета с частями наркосодержащего растения. Их общий вес составил почти 5,5 килограмма.