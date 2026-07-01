МВД РФ завершило расследование дела против предполагаемого руководителя Hydra

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых руководителей интернет-площадки по торговле наркотиками Hydra. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В Следственном департаменте МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых руководителей преступного сообщества наркоторговцев», — написала она в Max.
Волк уточнила, что в 2015 году подозреваемый участвовал в создании площадки Hydra. На базе даркнет-ресурса работали более 19 тысяч виртуальных магазинов, предлагавших запрещенные товары и услуги, включая наркотики. Ежемесячный оборот платформы превышал 1 млрд рублей.
Ранее KP.RU сообщал, что крупную плантацию запрещенных растений нашли и ликвидировали в Ленобласти. В ходе рейда силовики изъяли 79 кустов. Также нашли три пакета с частями наркосодержащего растения. Их общий вес составил почти 5,5 килограмма.