В Калининграде прохожие поймали выпавшего из окна двухлетнего ребенка

В Калининграде прохожие спасли двухлетнего ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа жилого дома. Инцидент произошел на улице Тургенева, куда после сообщения очевидцев были направлены экстренные службы.
По данным регионального управления МЧС, информация о происшествии поступила через оператора «Системы-112». Находившиеся рядом люди успели среагировать и поймали малыша до его падения на землю.
Ребенка доставили в детскую областную больницу для обследования. По предварительной информации, у мальчика не обнаружили видимых травм, однако врачи решили провести дополнительную проверку его состояния.
Ранее во Владивостоке погиб 10-летний мальчик после падения из окна многоэтажного дома.