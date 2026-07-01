Во Владивостоке будут судить владельца собаки, напавшей на трехлетнего ребенка

ИА DEITA.RU сообщает о трагическом инциденте, произошедшем утром в августе 2025 года во дворе дома на улице Посьетской в Приморском крае. Мужчина выгуливал свою собаку без намордника. Во время прогулки собака набросилась на трехлетнего мальчика, который находился рядом, и укусила его за руку.