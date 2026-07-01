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Во Владивостоке будут судить владельца собаки, напавшей на трехлетнего ребенка

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Владивостока, чья собака напала на трехлетнего ребенка.

Источник: ДЕЙТА

ИА DEITA.RU сообщает о трагическом инциденте, произошедшем утром в августе 2025 года во дворе дома на улице Посьетской в Приморском крае. Мужчина выгуливал свою собаку без намордника. Во время прогулки собака набросилась на трехлетнего мальчика, который находился рядом, и укусила его за руку.

В результате нападения ребенок получил тяжелые травмы, квалифицированные как причинение тяжкого вреда здоровью. Владелец собаки был обвинен по части 1 статьи 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В ходе предварительного следствия сотрудники Следственного комитета:

  • Опросили свидетелей происшествия.

  • Назначили и провели судебно-медицинские экспертизы.

  • Собрали необходимые доказательства.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о виновности обвиняемого.

СК