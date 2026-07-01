Прокуратура проверит информацию о травмировании детей из-за стекла в клубнике

Инцидент произошёл 30 июня. Сообщалось, что дети съели клубнику, в которую, предположительно, попали осколки стекла. Две сестры в возрасте 3 и 10 лет были госпитализированы. Ещё пятеро детей в возрасте от 8 до 14 лет находятся под наблюдением врачей.