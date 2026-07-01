Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверит информацию о травмировании детей из-за стекла в клубнике

Пушкинская городская прокуратура инициировала проверку после сообщений о возможном травмировании детей в одном из развлекательных центров подмосковного Пушкино.

Напомним, согласно опубликованным данным телеграм-канала Mash, в ягодах, поданных детям в игровом комплексе, могли находиться осколки стекла.

Прокуратура намерена оценить действия сотрудников заведения, отвечающих за безопасность детей во время питания и пребывания в развлекательной зоне. По итогам проверки будет решён вопрос о возможных мерах прокурорского реагирования.

Инцидент произошёл 30 июня. Сообщалось, что дети съели клубнику, в которую, предположительно, попали осколки стекла. Две сестры в возрасте 3 и 10 лет были госпитализированы. Ещё пятеро детей в возрасте от 8 до 14 лет находятся под наблюдением врачей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.