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Рецидивисту из Уссурийска грозит 20 лет тюрьмы за шприцы с наркотиками

Оперативники Владивостока при силовой поддержке СОБР задержали подозреваемого сразу после передачи запрещённого вещества.

Источник: PrimaMedia.ru

Полицейские Владивостока задержали ранее судимого жителя Уссурийска по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 44-летний мужчина передал фасовочный пакет с двумя медицинскими шприцами, содержащими жидкое вещество тёмного цвета. Согласно заключению экспертно-криминалистического центра, изъятый материал признан наркотическим средством растительного происхождения общей массой 14 граммов.

По данным следствия, подозреваемый использовал мессенджер для связи с клиентами и организации сбыта. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения — заключение под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, что в Приморье осудили 18-летнего молодого человека, который работал курьером в интернет-магазине по продаже наркотиков.