Рецидивисту из Уссурийска грозит 20 лет тюрьмы за шприцы с наркотиками

По данным следствия, подозреваемый использовал мессенджер для связи с клиентами и организации сбыта. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения — заключение под стражу. Расследование продолжается.