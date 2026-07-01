Газета The New York Times обратила внимание на масштабный фентаниловый кризис в Северной Америке, который развивается в непосредственной близости от объектов чемпионата мира по футболу 2026 года. Журналисты описали ситуацию в канадском Ванкувере, где в районе Даунтаун Истсайд открыто распространены тяжелая наркозависимость и связанные с ней социальные проблемы.
По данным издания, на улицах района можно увидеть людей в тяжелом состоянии, употребляющих наркотики прямо на глазах у прохожих. Особое внимание журналисты обратили на то, что проблемные кварталы находятся всего в нескольких шагах от стадиона BC Place и объектов, связанных с проведением турнира. Аналогичная ситуация, как отмечает NYT, наблюдается и в американском Сиэтле, где точки наркоторговли расположены неподалеку от арены Lumen Field.
В публикации подчеркивается, что распространение фентанила тесно связано с ростом числа бездомных. Представители организаций, работающих с зависимыми, рассказали о появлении особо опасных смесей наркотиков, вызывающих тяжелые повреждения организма. Кроме того, в интернете активно распространяются видеозаписи из района Кенсингтон в Филадельфии, где люди под воздействием наркотиков застывают в неестественных позах прямо на улицах.
Ранее Химкинский городской суд Московской области вынес приговор гражданину Джугалу Датерао, назначив ему 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков.