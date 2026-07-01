NYT: фентаниловый кризис накрыл города ЧМ-2026 по футболу

По данным издания, на улицах района можно увидеть людей в тяжелом состоянии, употребляющих наркотики прямо на глазах у прохожих. Особое внимание журналисты обратили на то, что проблемные кварталы находятся всего в нескольких шагах от стадиона BC Place и объектов, связанных с проведением турнира. Аналогичная ситуация, как отмечает NYT, наблюдается и в американском Сиэтле, где точки наркоторговли расположены неподалеку от арены Lumen Field.