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NYT: фентаниловый кризис накрыл города ЧМ-2026 по футболу

Фентаниловый кризис разворачивается в нескольких кварталах от чемпионата мира по футболу — 2026.

Источник: Аргументы и факты

Газета The New York Times обратила внимание на масштабный фентаниловый кризис в Северной Америке, который развивается в непосредственной близости от объектов чемпионата мира по футболу 2026 года. Журналисты описали ситуацию в канадском Ванкувере, где в районе Даунтаун Истсайд открыто распространены тяжелая наркозависимость и связанные с ней социальные проблемы.

По данным издания, на улицах района можно увидеть людей в тяжелом состоянии, употребляющих наркотики прямо на глазах у прохожих. Особое внимание журналисты обратили на то, что проблемные кварталы находятся всего в нескольких шагах от стадиона BC Place и объектов, связанных с проведением турнира. Аналогичная ситуация, как отмечает NYT, наблюдается и в американском Сиэтле, где точки наркоторговли расположены неподалеку от арены Lumen Field.

В публикации подчеркивается, что распространение фентанила тесно связано с ростом числа бездомных. Представители организаций, работающих с зависимыми, рассказали о появлении особо опасных смесей наркотиков, вызывающих тяжелые повреждения организма. Кроме того, в интернете активно распространяются видеозаписи из района Кенсингтон в Филадельфии, где люди под воздействием наркотиков застывают в неестественных позах прямо на улицах.

Ранее Химкинский городской суд Московской области вынес приговор гражданину Джугалу Датерао, назначив ему 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков.