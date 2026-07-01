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Женщина разбила голову в популярном туристическом месте

Пятидесятилетняя женщина оказалась в реанимации после того, как ей на голову упал камень в популярном туристическом месте.

Источник: Аргументы и факты

Туристка из Британии попала в реанимацию после того, как разбила голову возле популярной достопримечательности в Греции, сообщил таблоид The Sun.

Инцидент произошёл 29 июня. 50-летняя британка в составе группы поехала на экскурсию на остров Лефкада, находятся водопады Нидри. Это место каждое лето посещают тысячи людей.

Рядом с указанным объектом туристке на голову с высоты 11 метров упал камень. Путешественница получила серьезные травмы, после чего её в критическом состоянии доставили в больницу. Вследствие камнепада также незначительно пострадали ещё несколько туристов.

Разбившую голову британку поместили в отделение интенсивной терапии. За пациенткой наблюдают врачи одной из больниц греческой столицы Афин, куда её доставили с медучреждения на острове Лефкада.

Напомним, в начале июня на пляже Боа Виажем в штате Пернамбуку в Бразилии акула напала на 19-летнюю девушку и ранила в правую ногу. Пострадавшую направили в отделение интенсивной терапии. Врачам пришлось ампутировать пациентке конечность.