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В Подмосковье проверяют сообщения о еде со стеклом в детском игровом центре

Городская прокуратура подмосковного Пушкино начала проверку после сообщений о том, что в игровом центре дети вместе с пищей могли съесть стекло.

Городская прокуратура подмосковного Пушкино начала проверку после сообщений о том, что в игровом центре дети вместе с пищей могли съесть стекло.

Как указано в сообщении прокуратуры Московской области, надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Там уточнили, что поводом для проверки стали публикации в СМИ.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что в пушкинском игровом центре дети съели ягоды с осколками стекла. По информации проекта, в больницу доставили двух девочек в возрасте трех и 10 лет. Врачи осмотрели еще пятерых детей, но госпитализация им не потребовалась. Как указано в публикации, осколки могли попасть в контейнер с ягодами из-за разбитой рядом посуды.