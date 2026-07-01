В Подмосковье проверяют сообщения о еде со стеклом в детском игровом центре

Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что в пушкинском игровом центре дети съели ягоды с осколками стекла. По информации проекта, в больницу доставили двух девочек в возрасте трех и 10 лет. Врачи осмотрели еще пятерых детей, но госпитализация им не потребовалась. Как указано в публикации, осколки могли попасть в контейнер с ягодами из-за разбитой рядом посуды.