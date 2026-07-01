Роддом № 10 и Николаевскую больницу экстренно эвакуировали в Петербурге

В Санкт-Петербурге эвакуировали пациентов роддома № 10 в Красносельском районе и Николаевской больницы в Петергофе. Об этом во вторник, 30 июня, сообщила «Фонтанка».
— Перинатальный центр эвакуирован со всеми беременными, мамами и малышами, — рассказал очевидец.
По его словам, объявление об эвакуации прозвучало три раза по системе внутренней связи, персонал также покинул здание. Аналогичная ситуация произошла у Николаевской больницы — пациентов не пускали внутрь, только выпускали.
Причины эвакуации не называются. Официальных комментариев от медицинских учреждений и экстренных служб пока не поступало, говорится в сообщении.
18 июня пассажиров столичного аэропорта Шереметьево эвакуировали в безопасные места из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Меры также коснулись людей, которые уже находились в самолетах. После снятия ограничений сотрудники аэропорта вернулись на места, пассажиров сопроводили обратно в терминалы.