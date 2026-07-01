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Рыбак ударил ножом знакомого в живот и бросил умирать

На Камчатке 55-летний житель Усть-Большерецкого района подозревается в покушении на убийство знакомого во время рыбалки.

На Камчатке 55-летний житель Усть-Большерецкого района подозревается в покушении на убийство знакомого во время рыбалки. Инцидент, как сообщила пресс-служба регионального СУ СК России, произошел днем 29 июня 2026 года на рыбопромысловом участке в том же районе.

По версии следствия, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем на почве личных неприязненных отношений. Осознавая, что они находятся в удаленной местности, где вызов скорой помощи затруднителен, злоумышленник схватил нож и нанес оппоненту удар в брюшную полость. Ранение оказалось проникающим колото-резаным.

Подозреваемый был убежден, что потерпевший умрет от полученной травмы. Однако мужчину спас очевидец, который вызвал медиков. Сейчас фигурант задержан, следствие решает вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения — ожидается, что его заключат под стражу.

На месте происшествия следователи изъяли орудие преступления, опросили свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

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