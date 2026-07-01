Рыбак ударил ножом знакомого в живот и бросил умирать

Подозреваемый был убежден, что потерпевший умрет от полученной травмы. Однако мужчину спас очевидец, который вызвал медиков. Сейчас фигурант задержан, следствие решает вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения — ожидается, что его заключат под стражу.