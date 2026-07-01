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Коммунальщики Кисловодска устраняют аварию на коллекторе

В Кисловодске устраняют последствия аварии на канализационном коллекторе, из-за которой без воды остались жители 17 улиц и отдыхающие в 11 санаториях.

В Кисловодске устраняют последствия аварии на канализационном коллекторе, из-за которой без воды остались жители 17 улиц и отдыхающие в 11 санаториях. Как сообщил в своем MAX-канале глава города Евгений Моисеев, подача ресурса возобновится утром в среду, 1 июля, после завершения ремонтных работ.

По словам градоначальника, ограничение водоснабжения введено до 07:00 1 июля в связи с аварийной ситуацией на коллекторе, расположенном на улице Тюленева. В настоящее время специалисты продолжают ликвидировать повреждение, чтобы восстановить подачу воды в полном объеме. Список адресов, попавших под отключение, опубликован в официальном сообщении мэрии.

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