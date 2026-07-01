Коммунальщики Кисловодска устраняют аварию на коллекторе

По словам градоначальника, ограничение водоснабжения введено до 07:00 1 июля в связи с аварийной ситуацией на коллекторе, расположенном на улице Тюленева. В настоящее время специалисты продолжают ликвидировать повреждение, чтобы восстановить подачу воды в полном объеме. Список адресов, попавших под отключение, опубликован в официальном сообщении мэрии.