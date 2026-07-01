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Молодой парень упал с пирса в море в Актау

Несчастный случай на воде предотвратили на Каспии в Актау — молодой человек случайно упал с пирса в море, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Во время проведения профилактической агитационной работы на побережье Каспийского моря произошел инцидент, который мог закончиться трагически. Однако благодаря оперативным действиям спасателя оперативно-спасательного отряда МЧС Иманбая Нурдаулета, удалось предотвратить несчастный случай на воде.

По информации МЧС, молодой человек 2006 года рождения по неосторожности упал с пирса в море. Спасатель, используя специальное спасательное снаряжение, оперативно пришел ему на помощь, извлек из воды и доставил в безопасное место. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

«МЧС напоминает: во время отдыха у воды соблюдайте меры безопасности, не заходите за ограждения и будьте предельно осторожны на пирсах, причалах и других гидротехнических сооружениях», — отметили в ведомстве.

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