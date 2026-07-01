Британка впала в кому после падения камня с высоты 11 метров

Британская туристка в возрасте 50 лет оказалась в реанимации после того, как в популярном у путешественников месте в Греции ей на голову упал камень. Инцидент, как передает The Sun, произошел 29 июня на острове Лефкада возле известных водопадов Нидри, которые каждое лето привлекают тысячи иностранных гостей.
Женщина находилась в составе экскурсионной группы, когда с высоты около 11 метров откололся и рухнул булыжник. Удар пришелся прямо по голове — пострадавшая получила тяжелые травмы и была экстренно доставлена в местную больницу в критическом состоянии. Врачи оценили ее положение как крайне серьезное, после чего пациентку перевезли в один из медицинских центров Афин, где она находится под круглосуточным наблюдением.
Сообщается также, что в результате обвала пострадали еще несколько туристов, однако их повреждения оказались незначительными. Водопады Нидри остаются одной из самых посещаемых достопримечательностей региона, и инцидент уже вызвал беспокойство у местных властей, которым предстоит оценить безопасность популярного маршрута.
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