Британка впала в кому после падения камня с высоты 11 метров

Женщина находилась в составе экскурсионной группы, когда с высоты около 11 метров откололся и рухнул булыжник. Удар пришелся прямо по голове — пострадавшая получила тяжелые травмы и была экстренно доставлена в местную больницу в критическом состоянии. Врачи оценили ее положение как крайне серьезное, после чего пациентку перевезли в один из медицинских центров Афин, где она находится под круглосуточным наблюдением.