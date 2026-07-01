В Николаевске-на-Амуре задержка багажа обернулась штрафом для авиакомпании

Пассажирка обратилась к правоохранителям и сообщила, что добравшись до промежуточного пункта назначения, Николаевска-на-Амуре, не смогла вовремя получить свой багаж. Позднее выяснилось, что сотрудники аэропорта не загрузили чемодан в самолет во время пересадки. Женщина отметила: в сумке находились важные лекарства, которые необходимо принимать регулярно.