Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Николаевске-на-Амуре задержка багажа обернулась штрафом для авиакомпании

Пассажирка не смогла вовремя получить чемодан с необходимыми лекарствами.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию за задержку багажа одной из пассажирок, которая возвращалась из Хабаровска в село Аян. Теперь перевозчик обязан заплатить 30 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пассажирка обратилась к правоохранителям и сообщила, что добравшись до промежуточного пункта назначения, Николаевска-на-Амуре, не смогла вовремя получить свой багаж. Позднее выяснилось, что сотрудники аэропорта не загрузили чемодан в самолет во время пересадки. Женщина отметила: в сумке находились важные лекарства, которые необходимо принимать регулярно.

— Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратурой по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). По результатам его рассмотрения авиакомпания привлечена к ответственности, — сообщили в надзорном ведомстве.

Правоохранители также вынесли перевозчику представление об устранении нарушений. Авиакомпания, как уточнили в транспортной прокуратуре края, уже отчиталась о проведенной работе с персоналом аэропорта Николаевска-на-Амуре.