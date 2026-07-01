В Николаевске-на-Амуре задержка багажа обернулась штрафом для авиакомпании

В Хабаровском крае транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию за задержку багажа одной из пассажирок, которая возвращалась из Хабаровска в село Аян. Теперь перевозчик обязан заплатить 30 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пассажирка обратилась к правоохранителям и сообщила, что добравшись до промежуточного пункта назначения, Николаевска-на-Амуре, не смогла вовремя получить свой багаж. Позднее выяснилось, что сотрудники аэропорта не загрузили чемодан в самолет во время пересадки. Женщина отметила: в сумке находились важные лекарства, которые необходимо принимать регулярно.
— Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратурой по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). По результатам его рассмотрения авиакомпания привлечена к ответственности, — сообщили в надзорном ведомстве.
Правоохранители также вынесли перевозчику представление об устранении нарушений. Авиакомпания, как уточнили в транспортной прокуратуре края, уже отчиталась о проведенной работе с персоналом аэропорта Николаевска-на-Амуре.