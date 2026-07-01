Новосибирцам рассказали, как мошенники обманывают детей в игровых чатах

Мошенники активно охотятся за детьми в игровых чатах и тематических группах мессенджеров, обещая бесплатную игровую валюту, редкие скины и доступ к эксклюзивному контенту, сообщают РИА Новости.
Под предлогом «активации» бонусов аферисты выманивают у несовершеннолетних номера телефонов и коды из СМС-сообщений. Кроме того, злоумышленники просят юных геймеров сделать скриншоты экранов родительских смартфонов, чтобы выяснить, какие банковские приложения там установлены.
В самых циничных случаях детей уговаривают самостоятельно зайти в мобильный банк мамы или папы и перевести деньги на счета мошенников. Эксперты подчеркивают, что родителям необходимо строго контролировать цифровую активность детей и регулярно объяснять им базовые правила финансовой безопасности в интернете.