Новосибирцам рассказали, как мошенники обманывают детей в игровых чатах

В самых циничных случаях детей уговаривают самостоятельно зайти в мобильный банк мамы или папы и перевести деньги на счета мошенников. Эксперты подчеркивают, что родителям необходимо строго контролировать цифровую активность детей и регулярно объяснять им базовые правила финансовой безопасности в интернете.