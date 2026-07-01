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Новосибирцам рассказали, как мошенники обманывают детей в игровых чатах

Эксперты подчеркивают, что родителям необходимо строго контролировать цифровую активность детей.

Источник: Freepik

Мошенники активно охотятся за детьми в игровых чатах и тематических группах мессенджеров, обещая бесплатную игровую валюту, редкие скины и доступ к эксклюзивному контенту, сообщают РИА Новости.

Под предлогом «активации» бонусов аферисты выманивают у несовершеннолетних номера телефонов и коды из СМС-сообщений. Кроме того, злоумышленники просят юных геймеров сделать скриншоты экранов родительских смартфонов, чтобы выяснить, какие банковские приложения там установлены.

В самых циничных случаях детей уговаривают самостоятельно зайти в мобильный банк мамы или папы и перевести деньги на счета мошенников. Эксперты подчеркивают, что родителям необходимо строго контролировать цифровую активность детей и регулярно объяснять им базовые правила финансовой безопасности в интернете.