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За прошедшие сутки в Хабаровском крае локализовали два лесных пожара

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Источник: Хабаровский край сегодня

В лесах Хабаровского края на сегодняшний день действует I-III класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим установили на территории 8 муниципалитетов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в их число вошли Верхнебуреинский, Охотский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Аяно-Майский, Николаевский районы, а также район имени Полины Осипенко.

Три лесных пожара вчера зарегистрировали в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районах на территории 255 га. В последнем муниципалитете возгорание ликвидировали, в других двух — локализовали. На данный момент пожары действуют на площади 235 га. Для тушения привлекли 41 специалиста и 4 единицы техники.

В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края отметили, что причиной возгораний стали сухие грозы. Однако угрозы населенным пунктам и объектам экономики они не представляют.

Вместе с этим в ГУ МЧС России по региону рассказали, что за прошедшие сутки подразделения пожарной охраны реагировали на 22 техногенных пожара. Из них 5 произошли в жилье. Причины устанавливают.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о ликвидации нескольких километров пала на островах Хабаровска.

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