В Новосибирске введён особый режим после взрыва газа в доме на Народной

В Новосибирске после взрыва газа и последующего пожара в доме на улице Народной, 57, будет введён режим повышенной готовности. Предполагается, что здание будет восстановлено.
Проект постановления, опубликованный на муниципальном сайте, предусматривает перевод департамента по чрезвычайным ситуациям и Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в особый режим.
Департаменту энергетики и ЖКХ поручено провести комиссионное обследование дома. Также необходимо рассмотреть возможность предоставления субсидии для возмещения затрат на содержание и ремонт общего имущества и постоянно отслеживать ситуацию. Кроме того, пострадавшим должны быть предоставлены помещения маневренного фонда до завершения ремонтных работ.
Администрация Калининского района совместно с управляющей компанией будет контролировать состояние дома. Управляющей компании предписано ограничить доступ к аварийным участкам здания, при необходимости отключить дом от инженерных сетей и провести ремонтные работы.
18 июня в доме на Народной произошёл взрыв газа, вызвавший пожар. Из горящего здания были спасены четыре человека, двое из которых были госпитализированы в ожоговый центр.
Ранее мы рассказывали, что СК возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Народной в Новосибирске.
Татьяна Картавых