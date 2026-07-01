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В Новосибирске введён особый режим после взрыва газа в доме на Народной

Пострадавшие на время получат жильё в маневренном фонде.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске после взрыва газа и последующего пожара в доме на улице Народной, 57, будет введён режим повышенной готовности. Предполагается, что здание будет восстановлено.

Проект постановления, опубликованный на муниципальном сайте, предусматривает перевод департамента по чрезвычайным ситуациям и Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в особый режим.

Департаменту энергетики и ЖКХ поручено провести комиссионное обследование дома. Также необходимо рассмотреть возможность предоставления субсидии для возмещения затрат на содержание и ремонт общего имущества и постоянно отслеживать ситуацию. Кроме того, пострадавшим должны быть предоставлены помещения маневренного фонда до завершения ремонтных работ.

Администрация Калининского района совместно с управляющей компанией будет контролировать состояние дома. Управляющей компании предписано ограничить доступ к аварийным участкам здания, при необходимости отключить дом от инженерных сетей и провести ремонтные работы.

18 июня в доме на Народной произошёл взрыв газа, вызвавший пожар. Из горящего здания были спасены четыре человека, двое из которых были госпитализированы в ожоговый центр.

Татьяна Картавых