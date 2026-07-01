В Новосибирске введён особый режим после взрыва газа в доме на Народной

Департаменту энергетики и ЖКХ поручено провести комиссионное обследование дома. Также необходимо рассмотреть возможность предоставления субсидии для возмещения затрат на содержание и ремонт общего имущества и постоянно отслеживать ситуацию. Кроме того, пострадавшим должны быть предоставлены помещения маневренного фонда до завершения ремонтных работ.