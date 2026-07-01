Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18 человек погибли в лобовом столкновении грузовика и пикапа

В результате дорожно-транспортного происшествия на севере Судана погибли 18 человек, еще один пострадал.

В результате дорожно-транспортного происшествия на севере Судана погибли 18 человек, еще один пострадал. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на суданскую полицию.

Авария произошла во вторник, 29 июня, на второстепенной дороге в районе Кубкаба провинции Ривер-Нил. Грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с пассажирским пикапом, двигавшимся в противоположном направлении. Пострадавший доставлен в больницу Абу-Хамада.

Полиция штата Ривер-Нил оперативно выехала на место происшествия, организовала вывоз тел погибших и госпитализацию раненого, необходимые процессуальные действия проведены под надзором прокуратуры.

В Судане сохраняется высокий уровень аварийности на дорогах. Специалисты связывают это с превышением скорости, неосторожностью водителей, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и технической неисправностью части общественного транспорта. Дополнительный вклад вносят последствия военного конфликта, продолжающегося в стране с апреля 2023 года, а также разрушения дорожной сети из-за ливней.

Читайте также: Москвич-закладчик получил 5 лет строгого режима на Камчатке.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.