18 человек погибли в лобовом столкновении грузовика и пикапа

В результате дорожно-транспортного происшествия на севере Судана погибли 18 человек, еще один пострадал. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на суданскую полицию.
Авария произошла во вторник, 29 июня, на второстепенной дороге в районе Кубкаба провинции Ривер-Нил. Грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с пассажирским пикапом, двигавшимся в противоположном направлении. Пострадавший доставлен в больницу Абу-Хамада.
Полиция штата Ривер-Нил оперативно выехала на место происшествия, организовала вывоз тел погибших и госпитализацию раненого, необходимые процессуальные действия проведены под надзором прокуратуры.
В Судане сохраняется высокий уровень аварийности на дорогах. Специалисты связывают это с превышением скорости, неосторожностью водителей, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и технической неисправностью части общественного транспорта. Дополнительный вклад вносят последствия военного конфликта, продолжающегося в стране с апреля 2023 года, а также разрушения дорожной сети из-за ливней.
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