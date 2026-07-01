18 человек погибли в лобовом столкновении грузовика и пикапа

В Судане сохраняется высокий уровень аварийности на дорогах. Специалисты связывают это с превышением скорости, неосторожностью водителей, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и технической неисправностью части общественного транспорта. Дополнительный вклад вносят последствия военного конфликта, продолжающегося в стране с апреля 2023 года, а также разрушения дорожной сети из-за ливней.