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Reuters: США направили более 900 военных в Венесуэлу после землетрясения

Агентство сообщило, что еще около 800 американских военнослужащих находятся в Кюрасао и Пуэрто-Рико.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. США разместили более 900 военных в Венесуэле для оказания помощи в борьбе с последствиями землетрясения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Южного командования ВС США генерала Фрэнсиса Донована.

Как отмечается, еще около 800 военнослужащих находятся в Кюрасао и Пуэрто-Рико, также ВС США задействовали четыре-пять разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper для сбора информации и формирования более полной картины о сложившейся ситуации. «Мы используем некоторые инструменты, к которым могли бы прибегнуть для отслеживания угроз в [Западном] полушарии, но теперь при помощи них мы следим за тем, чтобы по дорогам можно было передвигаться, и устанавливаем местонахождение поврежденных зданий», — сказал Донован.

Он отметил, что американские военные были переброшены в боливарианскую республику исключительно для помощи в связи с землетрясением и не готовятся к продолжительному развертыванию. «Речь не идет о том, чтобы остаться. Мы занимаемся этим в рамках [операций по оказанию помощи], — заявил Донован. — Когда наша работа завершается, мы уходим».

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой от 7,2 до 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. Согласно последним официальным данным, в результате удара стихии погибли 1 943 человека, ранения получили 10 571 человек.

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