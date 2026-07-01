Reuters: США направили более 900 военных в Венесуэлу после землетрясения

Как отмечается, еще около 800 военнослужащих находятся в Кюрасао и Пуэрто-Рико, также ВС США задействовали четыре-пять разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper для сбора информации и формирования более полной картины о сложившейся ситуации. «Мы используем некоторые инструменты, к которым могли бы прибегнуть для отслеживания угроз в [Западном] полушарии, но теперь при помощи них мы следим за тем, чтобы по дорогам можно было передвигаться, и устанавливаем местонахождение поврежденных зданий», — сказал Донован.
Он отметил, что американские военные были переброшены в боливарианскую республику исключительно для помощи в связи с землетрясением и не готовятся к продолжительному развертыванию. «Речь не идет о том, чтобы остаться. Мы занимаемся этим в рамках [операций по оказанию помощи], — заявил Донован. — Когда наша работа завершается, мы уходим».
Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой от 7,2 до 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. Согласно последним официальным данным, в результате удара стихии погибли 1 943 человека, ранения получили 10 571 человек.