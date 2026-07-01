Reuters: США направили более 900 военных в Венесуэлу после землетрясения

Как отмечается, еще около 800 военнослужащих находятся в Кюрасао и Пуэрто-Рико, также ВС США задействовали четыре-пять разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper для сбора информации и формирования более полной картины о сложившейся ситуации. «Мы используем некоторые инструменты, к которым могли бы прибегнуть для отслеживания угроз в [Западном] полушарии, но теперь при помощи них мы следим за тем, чтобы по дорогам можно было передвигаться, и устанавливаем местонахождение поврежденных зданий», — сказал Донован.