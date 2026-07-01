В Якутии пройденная огнем площадь пожаров превышает 6 тыс. га

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии по состоянию на утро на площади, пройденной огнем, свыше 6 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе государственного бюджетного учреждения республики «Якутская база авиационной охраны лесов» (ГБУ «Авиалесоохрана»).
«Всего действуют 10 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 6 047 га в Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Таттинском, Олекминском улусах», — сообщили в пресс-службе.
На тушении возгораний работают 313 человек, привлечены 11 единиц техники. За отчетный период ликвидированы два лесных пожара с общей площадью, пройденной огнем, 151 га.
Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). В регионе с 8 мая начался пожароопасный сезон.