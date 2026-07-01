В Якутии пройденная огнем площадь пожаров превышает 6 тыс. га

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии по состоянию на утро на площади, пройденной огнем, свыше 6 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе государственного бюджетного учреждения республики «Якутская база авиационной охраны лесов» (ГБУ «Авиалесоохрана»).