В Иркутской области задержали лидера и участников крупной преступной группы

В Приангарье накрыли крупную криминальную структуру. Впервые в Сибири завели уголовное дело по тяжелой статье — за создание и руководство преступным сообществом лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Всего задержаны девять человек, все они уже под стражей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД, СУ СКР и ГУФСИН региона.