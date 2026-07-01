Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Brasil 247: Бразилия поможет Венесуэле восстановить города после землетрясения

Министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро заявил о необходимости долгосрочного укрепления сотрудничества между двумя странами для преодоления последствий стихии.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июля. /ТАСС/. Власти Бразилии рассматривают возможность участия в восстановлении венесуэльской инфраструктуры, пострадавшей от землетрясения. Об этом сообщил портал Brasil 247.

По его информации, министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро во время визита в Каракас заявил о необходимости долгосрочного укрепления сотрудничества между двумя странами для преодоления последствий стихии. «Нам предстоит изучить, как мы еще можем помочь. Отныне Бразилия и Венесуэла едины», — приводит издание заявление главы ведомства по итогам встречи с властями боливарианской республики.

«Представители [бразильских финансовых структур] также приехали, чтобы оценить, что можно сделать в долгосрочной перспективе», — добавил глава Минобороны Бразилии.

Как отмечает портал, при разработке планов по восстановлению венесуэльских городов Бразилия задействует опыт по ликвидации последствий масштабных наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в 2023 году. Кроме того, бразильские финансовые институты считают идею участия в восстановлении венесуэльской инфраструктуры перспективной, поскольку у Бразилии уже есть опыт успешных жилищных проектов в Венесуэле во времена президентства Уго Чавеса (1999−2013).

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше