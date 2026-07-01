Brasil 247: Бразилия поможет Венесуэле восстановить города после землетрясения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июля. /ТАСС/. Власти Бразилии рассматривают возможность участия в восстановлении венесуэльской инфраструктуры, пострадавшей от землетрясения. Об этом сообщил портал Brasil 247.
По его информации, министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро во время визита в Каракас заявил о необходимости долгосрочного укрепления сотрудничества между двумя странами для преодоления последствий стихии. «Нам предстоит изучить, как мы еще можем помочь. Отныне Бразилия и Венесуэла едины», — приводит издание заявление главы ведомства по итогам встречи с властями боливарианской республики.
«Представители [бразильских финансовых структур] также приехали, чтобы оценить, что можно сделать в долгосрочной перспективе», — добавил глава Минобороны Бразилии.
Как отмечает портал, при разработке планов по восстановлению венесуэльских городов Бразилия задействует опыт по ликвидации последствий масштабных наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в 2023 году. Кроме того, бразильские финансовые институты считают идею участия в восстановлении венесуэльской инфраструктуры перспективной, поскольку у Бразилии уже есть опыт успешных жилищных проектов в Венесуэле во времена президентства Уго Чавеса (1999−2013).