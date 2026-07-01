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СК возбудил дело после массового отравления на выпускном в ресторане Мирного

В Якутии разгорается скандал вокруг массового отравления в ресторане города Мирный. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по факту госпитализации 14 человек, включая четырёх несовершеннолетних. Инцидент произошёл после праздничного мероприятия в честь окончания 9-го класса.

Источник: Life.ru

«Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Следственного комитета, все пострадавшие были госпитализированы вечером 29 июня. Среди них — девять школьников и пятеро взрослых, участвовавших в мероприятии. На месте происшествия работают специалисты Роспотребнадзора, которые проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Сейчас устанавливаются точные причины отравления и виновные лица. Предстоит выяснить, какие именно продукты или нарушения санитарных норм привели к массовой госпитализации. В случае подтверждения вины сотрудников ресторана им грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Ранее Life.ru писал, что в Мирном в инфекционное отделение центральной районной больницы госпитализированы 14 человек с признаками пищевого отравления — среди них девять школьников, праздновавших окончание 9-го класса, и пятеро взрослых. По предварительным данным, мероприятие проходило 29 июня в одном из городских кафе.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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