Дело возбудили после ДТП с тремя погибшими в Хакасии

В Хакасии возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погибли три человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Авария произошла днём 30 июня на 55-м километре автодороги Абакан — Ак-Довурак. По предварительным данным, 38-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги, и автомобиль перевернулся.
В результате на месте погибли сам водитель, 12-летний мальчик и 4-летняя девочка. Двое других пассажиров — 13-летний мальчик и 14-летняя девочка — с травмами доставлены в больницу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц». Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее мы сообщали, что нашли тело мужчины, который пропал во время сплава в Красноярском крае.