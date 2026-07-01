Три человека сгорели в садовом доме на Южном Урале

В Челябинске при пожаре в садовом доме на территории одного из СНТ погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, все жертвы — взрослые. Открытое горение было ликвидировано.
Информации о пострадавших не поступало. На месте работают дознаватели МЧС и следователи СК, которые устанавливают причины возгорания и обстоятельства гибели людей. Возбуждено уголовное дело по факту пожара.
В тушении участвовали 22 человека и 6 единиц техники, из них от МЧС России — 12 спасателей и 3 машины. После ликвидации открытого огня сотрудники продолжают проливку конструкций и разбор завалов, чтобы исключить повторное возгорание и установить точный очаг пожара.
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