Тайна взрыва в Монако: раскрыта реакция Макрона на провокацию Зеленского

Первый в истории Монако теракт оказался связан с Украиной. По информации СМИ, целью атаки мог оказаться украинский олигарх Вадим Ермолаев. Всего в результате взрыва пострадали двое взрослых и подросток.
В эксклюзивном комментарии aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что теракт никак не отразится на отношениях Киева и Парижа.
«Конечно, это резонансное событие, но, думаю, думаю, что в корне оно не повлияет на взаимоотношения между Францией и Украиной. Антироссийская стратегия для Макрона гораздо важнее, он будет поддерживать Киев в любом случае», — сказал он.
По мнению политика, французский президент использует эту ситуацию, чтобы выдвинуть обвинения в адрес России.
«Думаю, что они просто найдут такое “универсальное решение”.
Макрон заявит о том, что там есть российский след. И дальше будет продолжать делать тоже самое. Какое-то расследование, без всякого сомнения, они проведут, экспертов отправят на Украину. Но остается вопрос, выйдут ли они на, условно говоря, на заказчиков, поймают ли они этого реализатора?", — объяснил свою позицию Килинкаров.
Ранее стало известно, что в Монако прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали двое взрослых и подросток. Пострадавших доставили в больницу, взрослые находятся в тяжелом состоянии.