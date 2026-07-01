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Тайна взрыва в Монако: раскрыта реакция Макрона на провокацию Зеленского

Взрыв в Монако Макрон может использовать для новых обвинений в адрес РФ. Таким мнением поделился с aif.ru в эксклюзивном комментарии экс-нардеп Спиридон Килинкаров.

Источник: Аргументы и факты

Первый в истории Монако теракт оказался связан с Украиной. По информации СМИ, целью атаки мог оказаться украинский олигарх Вадим Ермолаев. Всего в результате взрыва пострадали двое взрослых и подросток.

В эксклюзивном комментарии aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что теракт никак не отразится на отношениях Киева и Парижа.

«Конечно, это резонансное событие, но, думаю, думаю, что в корне оно не повлияет на взаимоотношения между Францией и Украиной. Антироссийская стратегия для Макрона гораздо важнее, он будет поддерживать Киев в любом случае», — сказал он.

По мнению политика, французский президент использует эту ситуацию, чтобы выдвинуть обвинения в адрес России.

«Думаю, что они просто найдут такое “универсальное решение”.

Макрон заявит о том, что там есть российский след. И дальше будет продолжать делать тоже самое. Какое-то расследование, без всякого сомнения, они проведут, экспертов отправят на Украину. Но остается вопрос, выйдут ли они на, условно говоря, на заказчиков, поймают ли они этого реализатора?", — объяснил свою позицию Килинкаров.

Ранее стало известно, что в Монако прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали двое взрослых и подросток. Пострадавших доставили в больницу, взрослые находятся в тяжелом состоянии.

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