Тайна взрыва в Монако: раскрыта реакция Макрона на провокацию Зеленского

Макрон заявит о том, что там есть российский след. И дальше будет продолжать делать тоже самое. Какое-то расследование, без всякого сомнения, они проведут, экспертов отправят на Украину. Но остается вопрос, выйдут ли они на, условно говоря, на заказчиков, поймают ли они этого реализатора?", — объяснил свою позицию Килинкаров.