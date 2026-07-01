На севере КНР произошло землетрясение магнитудой 5,2

Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы на севере Китайской Народной Республики в провинции Цинхай, информирует EMSC.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр сейсмособытия находился в 269 километрах к юго-востоку от города Дуньхуан, где проживают около 186 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Кроме того, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Японии. По информации метеорологического управления, эпицентр находился в префектуре Миядзаки, очаг залегал на глубине десять километров.
«Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась», — говорится в сообщении.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.
По последним данным, число погибших возросло до 1943, ещё тысячи человек получили ранения.