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На севере КНР произошло землетрясение магнитудой 5,2

Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы на севере Китайской Народной Республики в провинции Цинхай, информирует EMSC.

Источник: Аргументы и факты

Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы на севере Китайской Народной Республики в провинции Цинхай, информирует EMSC.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр сейсмособытия находился в 269 километрах к юго-востоку от города Дуньхуан, где проживают около 186 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Японии. По информации метеорологического управления, эпицентр находился в префектуре Миядзаки, очаг залегал на глубине десять километров.

«Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась», — говорится в сообщении.

Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.

По последним данным, число погибших возросло до 1943, ещё тысячи человек получили ранения.

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