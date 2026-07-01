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Массовое отправление случилось в российском регионе: после чего людям стало плохо

14 человек отравились после посещения ресторана в Якутии, СК завел дело.

Источник: Комсомольская правда

По факту массового отравления в ресторане города Мирный в Якутии возбуждено уголовное дело. В результате инцидента госпитализированы 14 человек, из них четверо — несовершеннолетние. Об этом сообщает «КП-Якутия» со ссылкой на СУ СКР по Якутии.

«Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Так, вечером 27 июня в ресторане собралась большая компания. Однако уже на следующий день у гостей начали проявляться симптомы: тошнота, температура и боли в животе. В период с 28 по 30 июня в районную больницу Мирного были госпитализированы 14 человек с диагнозом «острый гастроэнтерит».

По уточнениям, ответственным за массовое отравление может грозить штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 2-х лет.

Тем временем в Астрахани число пострадавших от отравления продукцией гастронома «Михайловский» достигло 35 человек.