Массовое отправление случилось в российском регионе: после чего людям стало плохо

Так, вечером 27 июня в ресторане собралась большая компания. Однако уже на следующий день у гостей начали проявляться симптомы: тошнота, температура и боли в животе. В период с 28 по 30 июня в районную больницу Мирного были госпитализированы 14 человек с диагнозом «острый гастроэнтерит».