Массовое отправление случилось в российском регионе: после чего людям стало плохо

По факту массового отравления в ресторане города Мирный в Якутии возбуждено уголовное дело. В результате инцидента госпитализированы 14 человек, из них четверо — несовершеннолетние. Об этом сообщает «КП-Якутия» со ссылкой на СУ СКР по Якутии.
«Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.
Так, вечером 27 июня в ресторане собралась большая компания. Однако уже на следующий день у гостей начали проявляться симптомы: тошнота, температура и боли в животе. В период с 28 по 30 июня в районную больницу Мирного были госпитализированы 14 человек с диагнозом «острый гастроэнтерит».
По уточнениям, ответственным за массовое отравление может грозить штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 2-х лет.
Тем временем в Астрахани число пострадавших от отравления продукцией гастронома «Михайловский» достигло 35 человек.