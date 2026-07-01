СК: В больницы Иркутска поставляли технический кислород вместо медицинского

В Иркутской области завершили расследование громкого дела против руководителей частной фирмы, которых уличили в поставках технического кислорода в больницы. Об этом сообщает СК Иркутской области.
«По версии следствия, в 2025 году у генерального директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность, связанную с производством промышленных и медицинских газов, оптовой торговлей фармацевтической продукцией, из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на сбыт в медицинские учреждения Иркутска фальсифицированного лекарственного средства — кислорода медицинского жидкого (сжиженного). В преступную схему он вовлёк коммерческого директора организации».
Проще говоря, глава фирмы задумал поставлять в иркутские лечебные учреждения не настоящий жидкий медицинский кислород, а его более дешёвый технический аналог, который для использования в лечении людей категорически не подходит. К своей схеме он привлёк коммерческого директора, и вдвоём они стали регулярно отгружать фальсификат, прекрасно осознавая, что нарушают закон и подвергают риску здоровье пациентов.
В итоге за счёт подделок им удалось выручить около 2 миллионов рублей. При этом преступный замысел прикрывали фиктивными документами: как выяснили следователи, одни и те же сертификаты и паспорта качества использовались для оформления десятков разных поставок на протяжении долгого времени. На деле же никаких лабораторных проверок в Иркутске не проводилось, а цистерны, в которых возили газ, даже не обрабатывались должным образом — в них попеременно перевозили и технический, и медицинский кислород.
Чтобы возместить возможный ущерб, суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму около 32 миллионов рублей. Самим фигурантам избрали меру пресечения в виде запрета на совершение определённых действий. Дело передано в суд.
В ходе расследования, которое велось при помощи полиции, прошли обыски в офисе компании и дома у подозреваемых. Были назначены разные экспертизы, в том числе почерковедческие, а собранные материалы заняли целых 37 томов. Теперь, когда все доказательства собраны и обвинительное заключение утверждено, дело передали в суд, где его рассмотрят по существу.