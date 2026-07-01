СК: В больницы Иркутска поставляли технический кислород вместо медицинского

В итоге за счёт подделок им удалось выручить около 2 миллионов рублей. При этом преступный замысел прикрывали фиктивными документами: как выяснили следователи, одни и те же сертификаты и паспорта качества использовались для оформления десятков разных поставок на протяжении долгого времени. На деле же никаких лабораторных проверок в Иркутске не проводилось, а цистерны, в которых возили газ, даже не обрабатывались должным образом — в них попеременно перевозили и технический, и медицинский кислород.